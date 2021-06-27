Наводиммосты: В День молодежи на мостах российских городов появились инсталляции с посланиями и пожелания для молодых людей

В России отмечается День молодежи. В этот день в рамках акции «Молодость объединяет» активисты из разных городов России украсили мосты своих городов арт-инсталляциями о ценностях молодежи.

В Санкт-Петербурге надпись «Молодость объединяет» появилась на разводном Большеохтинском мосту. В Салехарде пешеходный мост украсило послание с хэштегами: #Молодостьобъединяет #Наводиммосты.

В Белгородской области Растяжки повесили на мостах в Губкинском, Старооскольском, Алексеевском, Валуйском городских округах и Белгородском районе.