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#Наводиммосты: В День молодежи на мостах российских городов появились инсталляции с посланиями и пожелания для молодых людей

Алексей Баранов
14:37 27.06.2021
Акция была организована Росмолодежью и прошла во многих городах России. Активисты разместили на баннерах слоганы, среди которых есть послания «Любовь», «Семья», «Общение», «Здоровье» и другие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России отмечается День молодежи. В этот день в рамках акции «Молодость объединяет» активисты из разных городов России украсили мосты своих городов арт-инсталляциями о ценностях молодежи.

В Санкт-Петербурге надпись «Молодость объединяет» появилась на разводном Большеохтинском мосту. В Салехарде пешеходный мост украсило послание с хэштегами: #Молодостьобъединяет #Наводиммосты.

В Белгородской области Растяжки повесили на мостах в Губкинском, Старооскольском, Алексеевском, Валуйском городских округах и Белгородском районе.

© Пресс-служба администрации Белгородской области

Фото и видео объектов в городах, присоединившихся к акции, можно найти по хэштегам: #Молодостьобъединяет и #Наводиммосты. Участники разместили на мостах не только растяжки и баннеры, но и художественные подсветки, арт-инсталляции, стрит-арт и другие визуальные элементы.

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