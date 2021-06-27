#Наводиммосты: В День молодежи на мостах российских городов появились инсталляции с посланиями и пожелания для молодых людей
Акция была организована Росмолодежью и прошла во многих городах России. Активисты разместили на баннерах слоганы, среди которых есть послания «Любовь», «Семья», «Общение», «Здоровье» и другие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России отмечается День молодежи. В этот день в рамках акции «Молодость объединяет» активисты из разных городов России украсили мосты своих городов арт-инсталляциями о ценностях молодежи.
В Санкт-Петербурге надпись «Молодость объединяет» появилась на разводном Большеохтинском мосту. В Салехарде пешеходный мост украсило послание с хэштегами: #Молодостьобъединяет #Наводиммосты.
В Белгородской области Растяжки повесили на мостах в Губкинском, Старооскольском, Алексеевском, Валуйском городских округах и Белгородском районе.
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