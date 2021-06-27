Армия Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками российских военных вузов Алена Миронова Традиционная ежегодная встреча пройдет 28 июня в Георгиевском зале Кремля, на нее приглашены 400 лучших выпускников 18 высших учебных заведений. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками высших военных учебных заведений. Встреча пройдет 28 июня в Георгиевском зале Кремля. «В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. На ежегодный прием традиционно приглашаются лучшие выпускники вузов Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД России и ФСИН России. В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции прием не проводился. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика