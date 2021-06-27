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Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками российских военных вузов

Алена Миронова
13:55 27.06.2021
Традиционная ежегодная встреча пройдет 28 июня в Георгиевском зале Кремля, на нее приглашены 400 лучших выпускников 18 высших учебных заведений.
Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками российских военных вузов
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Кремле с выпускниками высших военных учебных заведений.

Встреча пройдет 28 июня в Георгиевском зале Кремля.

«В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На ежегодный прием традиционно приглашаются лучшие выпускники вузов Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии и организаций высшего образования МВД России и ФСИН России.

В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции прием не проводился.

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