Путин поручил до 1 июля 2022 года расширить льготную ипотеку для семей с детьми
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Путин поручил до 1 июля 2022 года расширить льготную ипотеку для семей с детьми
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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