Путин поручил кабмину до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией иностранцев в России

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня доложить об обеспечении вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что при этом должно быть предусмотрено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее глава российского государства сообщил, что в России объемы производства позволяют провакцинировать всех желающих.