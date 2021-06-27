В России за сутки выявили 20 538 новых случаев заболевания коронавирусом
За все время в стране зарегистрировали 5 451 291 случай.
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В России за сутки выявили 20 538 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщaет оперaтивный штaб по борьбе с рaспрострaнением инфекции.
В Москве за сутки выявили 6 723 новых случаев COVID-19, в Московской области - 2 608, в Санкт-Петербурге - 1 298.
По всей стране за прошедшие сутки выздоровело 12 728 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что инфицирование коронавирусом в половине случаев происходит в семье. Она призвала соблюдать меры предосторожности, в том числе дома.