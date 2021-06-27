Мобильные отряды Минобороны России работают по укреплению набережной в Благовещенске

Мобильные отряды в Благовещенске и близлежащих к городу населенных пунктах в Амурской области продолжают оказывать помощь жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми водами.

Для оказания помощи группировка сил Восточного военного округа усилена до 1520 человек и 150 единиц автомобильной и специальной техники.

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища за период выполнения работ в Благовещенске произвели укрепление защитной дамбы в районе улицы Амурская высотой в 1 метр. На набережной реки Амур в Благовещенске возведено более 500 метров защитной дамбы высотой около 0,5 метра, уложено около 4 тысячи мешков с песком.

В селе Верхнеблаговещенское военнослужащими производится укрепление береговой линии реки Амур. Укреплено 150 метров и уложено 700 мешков с песком. При возведении дамбы уложено 2700 мешков с песком.

В населенном пункте Владимировка производится укрепление береговой линии реки Зея. Укреплено около 100 метров и уложено более 850 мешков с песком.

Мобильные отряды выполняют задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями Амурской области.

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища оказывают помощь в возведении защитной дамбы вдоль набережной рек Амур и Зея. Сооружения возводятся для предупреждения подтопления города Благовещенска Амурской области от паводковых вод. Военнослужащие заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их на край набережной в несколько слоев.