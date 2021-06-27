Сборная Италии победила австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Италии одержала победу над командой Австрии в матче за выход в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и окончилась со счетом 2:1 после добавления дополнительного времени.

Автором единственного гола со стороны австрийцев стал Саша Калайджич. Из итальянских спортсменов мячи в ворота соперников забили Федерико Кьеза и Маттео Пессина.

С учетом последней встречи итальянцы продлили беспроигрышную серию до 31 матча, среди которых 26 побед и 5 игр с равным счетом. Кто выйдет на поле вместе со сборной Италии в рамках 1/4 финала Евро-2020 станет понятно после завершения игры между командами Бельгии и Португалии в воскресенье.

Ранее был определен еще один участник четвертьфинала чемпионата. Им стала сборная Дании, разгромившая Уэльс со счетом 4:0 в Амстердаме.