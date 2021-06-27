Пять человек погибли при падении воздушного шара в США

В городе Альбукерке штата Нью-Мексико в США пять человек стали жертвами несчастного случая во время полета воздушного шара. Шар, находясь над землей, врезался в линии электропередач, после чего рухнул вниз.

Инцидент произошел около 07.00 по местному времени. Корзина с пассажирами упала с высоты более 30 метров и загорелась. Четверо погибших скончались на месте и еще один был доставлен в больницу в критическом состоянии. Спасти пострадавшего не удалось.

После случившегося электропитания временно оказались лишены 13 тысяч потребителей, после чего оно было восстановлено. Об этом сообщает ABC News.