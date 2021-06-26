В Республике Тыва состоялся третий выпуск Кызылского президентского кадетского училища

Почти все выпускники Кызыльского кадетского училища намерены поступать в вузы Минобороны. Связать свою жизнь с военной службой хотят 80 процентов выпускников.

В учебном заведении состоялся уже третий выпуск, его стены покинули 63 воспитанника. В торжественной обстановке им вручили аттестаты о среднем образовании и памятные знаки. За годы учебы молодые люди добились многого: они не раз завоевывали призовые места на Олимпиадах, при этом большинство имеют спортивные разряды. А четверо даже сдали нормативы кандидата в мастера спорта.

Кызыльское президентское кадетское училище открылось в 2014-ом году. Спортзалы, аудитории и общежития построены по передовым проектам и оснащены по последнему слову техники, что гарантирует самые высокие стандарты обучения.