Российские корабли проведут ракетные стрельбы в тридцати километрах от британского авианосца «Queen Elizabeth»

Российские корабли проведут ракетные стрельбы всего в тридцати километрах от британского авианосца Queen Elizabeth.

Согласно данным международной системы контроля, маневры пройдут сегодня в зоне южнее Кипра - этот район Средиземного моря будет закрыт.

Ранее в Минобороны сообщили о начале масштабных учений ВВС и флота у побережья Сирии. Для этого на авиабазу Хмеймим перебросили дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и впервые - носители гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К.

Планировалось, что летчики совместно с корабельной ударной группой в составе пяти кораблей и двух подлодок отработают задачи прикрытия наших баз в Тартусе и Хмеймиме. Кроме того, экипажи должны испытать новейшую технику в жарких условиях при длительных полетах над морем.