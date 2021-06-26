Российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил уникальный рекорд в истории розыгрышей Кубка Стэнли.

В седьмом матче серии плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» - голкипер Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам.Так, россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, завершившим четыре серии подряд матчами на ноль.

Ранее Василевский уверенно защитил свои ворота в последней игре финала Кубка Стэнли-2020 с «Даллас Старз», в серии первого раунда плей-офф НХЛ-2021 с «Флоридой Пантерз», а также и в пятом матче серии второго раунда с «Каролиной Харрикейнз».