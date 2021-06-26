Кондуктор в Красноярске высадила подростка из-за невозможности рассчитаться картой

В Красноярске кондуктор высадила подростка, который не смог рассчитаться за билет наличными. У мальчика была только карта, однако по терминалу обслужить ребенка не могли, не согласились и на онлайн-перевод. Ребенка высадили.

После того, как ребенка высадили, отец мальчика приехал с работы, чтобы разобраться с ситуацией.

«Мужчина зашел в автобус и спросил, почему высадили ребенка. Он сказал, что сорвался с работы, и поспешил забрать мальчика. Кондуктор тут вообще не права, нельзя же высаживать детей», - рассказала очевидец Виктория, пишет NGS24.RU.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые запрещают водителям и контролерам высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей до 16 лет. Проект был подготовлен Министерством транспорта России.