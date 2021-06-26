Разработку облика новых моделей Lada возьмет на себя экс-дизайнер Aston Martin

Разработкой облика новых моделей Lada займется экс-дизайнер Aston Martin. Об этом сообщается на портале Autocar.

Отмечается, что Майлз Нюрнбергер заменит на этом посту Алехандро Месонеро-Романоса, который переходит в подразделение по дизайну Alfa Romeo. Так, директор по дизайну будет отвечать за утверждение внешнего облика практически всех новых моделей Lada, предполагается, что ими станут Dacia Bigster и новое поколение Lada Niva.

Нюрнбергер начал работать в Aston Martin в должности менеджера по дизайну в 2008 году. После этого, через десять лет он стал главой отдела. При его руководстве были разработаны облики следующих моделей - Aston Martin DBX, Valkyrie, а также концепты для суббренда Lagonda EV.