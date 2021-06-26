Фармрегулятор в США добавил предупреждение к вакцинам Pfizer и Moderna

Медицинский регулятор FDA расширил предупреждения о редком побочном эффекте в виде миокардита или перикардита к вакцинам Pfizer и Moderna.

Миокардит является воспалительным заболеванием сердечной мышцы миокарда. Перикардит - воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

Так, в связи с обновлениями, в сопроводительных документах к вакцинам сообщается о том, что имеется небольшой риск появления этих заболеваний, в частности, после второй дозы вакцины.

Отмечается, что на триста миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, использованных в США, зарегистрировано порядка 1200 случаев миокардита и перикардита. Госпитализированы около трехсот человек в возрасте до 30 лет, однако практически всех выписали сразу после обследования.