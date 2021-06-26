Microsoft предупредила о взломанном хакерами сервисе обслуживания клиентов

Хакерам в результате атаки удалось получить доступ к одному из сервисов обслуживания клиентов Microsoft, о чем компания предупредила своих пользователей.

«Сложный субъект, связанный с государством, которого Microsoft идентифицирует как Nobelium, получил доступ к службе поддержки клиентов компании для просмотра информации о ваших подписках на службы Microsoft», - говорится в распространенном предупреждении.

Хакеры якобы использовали полученную в результате взлома службы клиентской поддержки информацию «для запуска целенаправленных атак в рамках своей более широкой кампании».

Ранее стало известно, что Россия будет работать с США в рамках достигнутых на высшем уровне действующих соглашений по поиску хакеров.