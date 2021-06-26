В Мексике не менее 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями
Из-за столкновений в мексиканском штате Сакатекас погибли не менее 35 человек.
© Фото: David De La Paz Xinhua Globallookpress
В столкновениях между наркокартелями в Мексики погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные источники.
Сообщается, что столкновение началось в четверг во второй половине дня и закончилось рано утром в пятницу.
На место происшествия прибыли военнослужащие мексиканской армии и сотрудники генпрокуратуры штата. Помимо тел были обнаружены два сожженных пикапа.