В Мексике не менее 35 человек погибли в столкновениях между наркокартелями

В столкновениях между наркокартелями в Мексики погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает газета Jornada со ссылкой на правительственные источники.

Сообщается, что столкновение началось в четверг во второй половине дня и закончилось рано утром в пятницу.

На место происшествия прибыли военнослужащие мексиканской армии и сотрудники генпрокуратуры штата. Помимо тел были обнаружены два сожженных пикапа.