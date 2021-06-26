СМИ: Китай пригрозил прекратить поставки вакцины от COVID-19 на Украину

КНР заявила, что может прекратить поставки вакцины против коронавирусной инфекции на Украину. Подобную информацию обнародовало издание Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно данным прессы, такие действия Китай предпринял в связи с подписью властей Украины под документом, призывающим расследовать вопрос соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин отметил, что вынужден временно заморозить поставку 500 тысяч доз вакцины на Украину.

Именно с этим фактом, по версии источника СМИ, связан отзыв Киевом подписи в четверг, 24 июня.