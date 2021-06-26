СМИ: Китай пригрозил прекратить поставки вакцины от COVID-19 на Украину
Пресса сообщила, что Китай надавил на Украину под угрозой прекращения поставок вакцины от COVID-19.
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КНР заявила, что может прекратить поставки вакцины против коронавирусной инфекции на Украину. Подобную информацию обнародовало издание Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно данным прессы, такие действия Китай предпринял в связи с подписью властей Украины под документом, призывающим расследовать вопрос соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин отметил, что вынужден временно заморозить поставку 500 тысяч доз вакцины на Украину.
Именно с этим фактом, по версии источника СМИ, связан отзыв Киевом подписи в четверг, 24 июня.