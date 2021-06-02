В Минприроды оценили запасы золота в России

При нынешнем уровне добычи золота Российская Федерация обеспечена этим драгоценным металлом минимум на 40 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Как отметил министр, Россия располагает 13% мировых запасов драгметалла. Таким образом, наша страна в мире занимает первое место по этому показателю. Однако по объемам добычи РФ уступает Австралии и Китаю. Тем не менее страна постоянно наращивает ресурсную базу.

«В последние 10 лет введены в эксплуатацию три крупных собственно золоторудных месторождения - Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Республике Саха, Вернинское в Иркутской области, а также ряд средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области», - рассказал глава Минприроды в беседе с «Известиями».

За 2020 год в России добыли порядка 445 тонн золота. Всего с 2010 года прирост запасов металла составил около шести тысяч тонн. Если говорить о золотом запасе, то с 2008 года РФ увеличила его в пять раз, обошла Китай и вышла на шестое место в мире, рассказал министр.