Из-за аварии на путях остановлены поезда из Абхазии в Петербург и Сочи

По причине аварии на железнодорожных путях временно остановлены поезда, следующие из Абхазии в Санкт-Петербург и Сочи. Причиной происшествия стало столкновение скорого поезда «Москва - Сухум» с экскаватором, проводившим ремонт вдоль железнодорожного полотна.

В результате инцидента никто не пострадал. Поезда «Сухум - Санкт-Петербург» и «Сухум - Сочи» пребывают на вокзале города Гудаута до разрешения транспортных проблем. Возле составов организованы пункты дежурства скорой, спасателей и пожарных, а также размещены цистерны с питьевой водой.

В МЧС Абхазии сообщили, что опаздывающим на самолеты пассажирам предложили использовать автомобильный транспорт для своевременного прибытия в аэропорт. Об этом пишет РИА Новости. К настоящему моменту определены первоочередные меры по обеспечению безопасности пассажиров поездов.