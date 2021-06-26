Гонку «Формулы-1» в 2023 году проведут в Петербурге

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что этап Гран-при в 2023 году планируется провести в Санкт-Петербурге. Для спортивного мероприятия выбрана трасса «Игора Драйв». Представители проекта подтвердили информацию о соответствующих договоренностях.

Доменикали сообщил, что решение было принято после подробного изучения положительных сторон избранной трассы и обстоятельной работы с российской стороной. Он также выразил свое большое расположение Северной столице России.

«Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», - цитирует слова президента «Формулы-1» пресс-служба проекта «Игора Драйв».

Ранее российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин вышел на свой дебютный сезон в «Формуле-1» без флага и гимна России. Спортсмену также разрешили окрасить гоночный автомобиль в цвета российского триколора.