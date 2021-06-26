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В Москве отменены или задержаны десятки авиарейсов

Алексей Курильченко
22:47 26.06.2021
В столичных аэропортах отменили или задержали несколько десятков авиарейсов.
В Москве отменены или задержаны десятки авиарейсов
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Московских аэропортах отменены или задержаны несколько десятков рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По данным на 22:39, в аэропорту Домодедово задержан 31 рейс, 6 отменено. В Шереметьево задержано 6 рейсов, 1 отменен. Во Внуково отменено 5 рейсов.

В январе, 16 числа, в Москве более 20 авиарейсов были задержаны или отменены из-за сильного снегопада. Тогда температура достигала -15 градусов, в столице наблюдался сильный снег и порывисты ветер.

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