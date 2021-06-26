В стране и мире В Москве отменены или задержаны десятки авиарейсов Алексей Курильченко В столичных аэропортах отменили или задержали несколько десятков авиарейсов. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: В Московских аэропортах отменены или задержаны несколько десятков рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания». По данным на 22:39, в аэропорту Домодедово задержан 31 рейс, 6 отменено. В Шереметьево задержано 6 рейсов, 1 отменен. Во Внуково отменено 5 рейсов. В январе, 16 числа, в Москве более 20 авиарейсов были задержаны или отменены из-за сильного снегопада. Тогда температура достигала -15 градусов, в столице наблюдался сильный снег и порывисты ветер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика