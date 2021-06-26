Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова заявила, что завершит свою карьеру после чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах.

«Думаю, все, отговорила роща золотая. Сил уже нет. Хватит уже. Наверное, все», - цитирует слова спортсменки РИА Новости.

В 2019 году зимний чемпионат России по легкой атлетике завершился красивой борьбой двух армейских спортсменок Марии Ласицкене и Анны Чичеровой. В результате Чичерова завоевала серебряную награду.