Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Валентина Пескова
22:44 26.06.2021
За прошедшие сутки российские военные ЦПВС вновь зафиксировали многочисленные обстрелы со стороны боевиков.
Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Боевики в Сирии продолжают вести обстрелы по зоне деэскалации в Идлибе, и за прошедшие сутки военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) насчитали более 30 выстрелов со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 30 обстрелов)», - сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Согласно полному отчету, в провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия - девять обстрелов, в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Хама - пять обстрелов. Как добавил Вадим Кулить, со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:47 В стране и мире
Из-за аварии на путях остановлены поезда из Абхазии в Петербург и Сочи
21:39 В стране и мире
Видео
В ворота посольства РФ в Минске врезался автомобиль
21:11 В стране и мире
Посол РФ: действия Лондона по Defender могли привести к военному столкновению
20:39 В стране и мире
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие часы
19:38 В стране и мире
Видео
Гром и молния: после жары Брянск затопили дожди
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.