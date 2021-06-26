Террористы совершили 33 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики в Сирии продолжают вести обстрелы по зоне деэскалации в Идлибе, и за прошедшие сутки военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) насчитали более 30 выстрелов со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 30 обстрелов)», - сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Согласно полному отчету, в провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия - девять обстрелов, в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Хама - пять обстрелов. Как добавил Вадим Кулить, со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ