МЧС Белоруссии: в Минске из-за обильных осадков подтоплены участки дорог

За субботу, 26 июня, в Минске за час выпало около 30 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. В городе подтоплены участки дорог, ограничено движение транспорта. Работники МЧС ведут работы по эвакуации людей с подтопленных территорий и буксировке застрявших автомобилей.

«В Минске с 18.00 до 19.00 было зафиксировано интенсивное выпадение осадков в виде дождя (выпало около 30 мм, среднемесячная норма 82 мм) и порывы ветра до 12 м/с. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог по югу и юго-западной части города, а также ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта», - говорится в сообщении МЧС Белоруссии.

Ранее в Брянске после стоявшей в нем в течение недели 30-градусной жары обрушился сильный дождь с грозой. В результате осадков выпало столько, что с ними перестали справляться ливневые канализации.