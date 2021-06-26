Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского

Валентина Пескова
22:18 26.06.2021
Женщина при просьбе полицейских надеть маску отказалась это сделать, после чего была задержана и повела себя довольно агрессивно.
Задержанная в московском МФЦ женщина укусила полицейского
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Женщина, находившая в столичном МФЦ на улице Куусинена, была задержана полицией за отказ соблюсти санитарные требования. Задержанная при этом повела себя агрессивно и укусила полицейского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники МФЦ вызвали полицию из-за женщины, которая нарушила общественный порядок, отказываясь надевать средства индивидуальной защиты.

«На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя», - говорится в пресс-релизе.

Женщина была доставлена в отдел полиции, где на нее составили два протокола - о нарушении режима повышенной готовности в Москве и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:39 В стране и мире
Видео
В ворота посольства РФ в Минске врезался автомобиль
21:11 В стране и мире
Посол РФ: действия Лондона по Defender могли привести к военному столкновению
20:39 В стране и мире
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие часы
19:38 В стране и мире
Видео
Гром и молния: после жары Брянск затопили дожди
18:23 В стране и мире
Видео
В Ялте сняли на видео смытую потоком воды строительную технику
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.