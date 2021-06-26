Глава Минздрава Великобритании объявил об отставке после скандала

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хенкок объявил об отставке после громкого скандала: СМИ опубликовали видеозапись, на которой он изменял своей жене с другой женщиной на рабочем месте. Стоит отметить, что британскую общественность возмутил не сам факт измены, а нарушение министром социальной дистанции и пренебрежение другими правилами безопасности, которые он сам и установил.

«Я понимаю, что многие из вас пошли на немыслимые жертвы. А те, кто устанавливают правила, должным им неукоснительно следовать. Именно поэтому я ухожу в отставку», - заявил Хэнкок в обращении в Twitter.

Публикация видео с участием Хэнкока вызвала общественный резонанс - уволить министра требовали как простые жители, так и политики. Многие британцы отметили, что министр позволил себе подобную близость на рабочем месте в условиях локдауна, когда многие не могут встретиться со своими родными на протяжении месяцев.