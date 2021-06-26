Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие часы

Жителей и гостей столицы в ближайшие часы ожидает усиление ветра до 12-17 метров в секунду и сильный дождь с грозой. Экстренное предупреждение об этом выпустили на сайте МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа, с сохранением до 23 часов 26 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с дождем. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», - сообщает столичный главк ведомства.

Спасательная служба также рекомендует не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь за рулем - значительно снизить скорость, увеличив дистанцию от впереди идущих транспортных средств.