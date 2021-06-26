Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Омске неизвестный мужчина выстрелил по двум девочкам-подросткам

Валентина Пескова
20:11 26.06.2021
Стрельба произошла в районе железнодорожного вокзала в Омске, травмы получили девочки 11 и 14 лет.
В Омске неизвестный мужчина выстрелил по двум девочкам-подросткам
© Фото: «Инцидент Омск» Вконтакте
Читайте нас на:

Мужчина, личность которого пока не установлена, 25 июня сделал несколько выстрелов по двум тинейджерам - девочкам 11 и 14 лет в Омске на виадуке в Ленинском округе. Как сообщили в УМВД по Омску, стрельба была открыта из пневматического оружия.

«В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет. Травмы были нанесены неустановленным лицом, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», - цитирует ТАСС сообщение правоохранительного органа.

Обе девочки госпитализированы, медики их прооперировали, пишет NGS55.ru. Личность нападавшего сейчас устанавливают, для этого проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:39 В стране и мире
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в ближайшие часы
19:38 В стране и мире
Видео
Гром и молния: после жары Брянск затопили дожди
18:23 В стране и мире
Видео
В Ялте сняли на видео смытую потоком воды строительную технику
16:37 В стране и мире
Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот
16:16 В стране и мире
Видео
Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.