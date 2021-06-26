В Омске неизвестный мужчина выстрелил по двум девочкам-подросткам

Мужчина, личность которого пока не установлена, 25 июня сделал несколько выстрелов по двум тинейджерам - девочкам 11 и 14 лет в Омске на виадуке в Ленинском округе. Как сообщили в УМВД по Омску, стрельба была открыта из пневматического оружия.

«В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет. Травмы были нанесены неустановленным лицом, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», - цитирует ТАСС сообщение правоохранительного органа.

Обе девочки госпитализированы, медики их прооперировали, пишет NGS55.ru. Личность нападавшего сейчас устанавливают, для этого проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.