Армия По минному полю: инженеры ЮВО уничтожили «вражеские» доты в Ростовской области Валентина Пескова Военнослужащие преодолели минные поля и полосу препятствий из лесных завалов, действуя под прикрытием бронетранспортеров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Преодоление минных полей, уничтожение вражеских дотов и другие действия в тылу противника отработали военные инженеры Южного округа в Ростовской области в рамках новых плановых учений. Бойцы инженерно-штурмового подразделения преодолевали полосу препятствий - лесные завалы, заборы из колючей проволоки и разрушенные постройки. Действуя под прикрытием бронетранспортеров, военные успешно провели бой в здании и захватили штаб условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика