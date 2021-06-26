«Инженерная формула»: под Тюменью определился победитель всеармейского этапа конкурса военных инженеров

Под Тюменью соревнуются военные инженеры. «Инженерная формула» - это жара, пыль, а иногда и грязь. Преодолеть нужно сложнейшие испытания. Первыми на песчаную трассу полигона Андреевский вылетает четверка танков. Двигатели инженерных машин разграждения демонстрируют всю мощь в 800 лошадиных сил. Дистанцию в два километра проходят за 15 минут. Затем экипажам нужно разобрать лесной завал.

В отличии от ИМРов, экипажи машин для отрывки котлованов МДК-3 отрабатывают задание по профилю перед дистанцией. Экипаж команды Южного военного округа справляется с этим заданием менее чем за минуту. Это замечательный результат.

Выравнивать только что подготовленную траншею придется их коллегам за рычагами путепрокладчиков БАТ-2. Во всеармейском этапе «Инженерной формулы» участвуют четыре команды. У каждой шесть единиц гусеничной техники. Экипажи поочередно выдвигаются на дистанцию. Это двухкилометровый круг с 26-ю разнообразными препятствиями. Военные инженеры преодолевают косогор, колейный мост, ныряют в брод.

Каждая из машин должна продемонстрировать и работу по предназначению. Так, в гусеничные минные заградители загружается 16 противотанковых мин. А затем машина в движении в линию закладывает фугасы.

У плавающих транспортеров профильное задание это заплыв. На 300 метров, в качестве груза - военный Урал. Кроме переправы, экипаж ПТС-3 должен показать еще и боевые навыки. Нужно вести прицельный огонь из пулемета по мишеням.

Плавающие транспортеры завершают общую эстафету. Это последний, шестой вид гусеничных машин на «Инженерной формуле». По условиям конкурса именно экипажи ПТС после водной дистанции выдерживают штрафные минуты на пит-стопе.

Эти 120 секунд штрафа, а еще несколько досадных ошибок при выполнении заданий сместили команду Южного военного округа в турнирной таблице. Хотя в начале гонки они были явными фаворитами. Но в финале пропустили вперед военных инженеров из Западного округа. В лидеры же вырвалась команда ЦВО. После бурных объятий и первых поздравлений победители анализируют прохождение трассы, препятствий, работу экипажей и готовность техники.

«Водное препятствие преодолели хорошо. Остальная трасса более-менее. Единственное, что песок, жарко - машине тяжело все равно», - отметил механик-водитель ПТС-2 команды ЦВО Виктор Лысов.

Всего через два месяца военным инженерам Центрального военного округа предстоит отстаивать честь страны уже на международном этапе «Инженерной формулы». На этом же полигоне Андреевский они будут соревноваться с командами из Египта, Белоруссии, Лаоса и Узбекистана.