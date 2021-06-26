Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Инженерная формула»: под Тюменью определился победитель всеармейского этапа конкурса военных инженеров

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
18:02 26.06.2021
Военные инженеры успешно преодолели все препятствия в ходе всеармейского этапа конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Под Тюменью соревнуются военные инженеры. «Инженерная формула» - это жара, пыль, а иногда и грязь. Преодолеть нужно сложнейшие испытания. Первыми на песчаную трассу полигона Андреевский вылетает четверка танков. Двигатели инженерных машин разграждения демонстрируют всю мощь в 800 лошадиных сил. Дистанцию в два километра проходят за 15 минут. Затем экипажам нужно разобрать лесной завал.

В отличии от ИМРов, экипажи машин для отрывки котлованов МДК-3 отрабатывают задание по профилю перед дистанцией. Экипаж команды Южного военного округа справляется с этим заданием менее чем за минуту. Это замечательный результат.

Выравнивать только что подготовленную траншею придется их коллегам за рычагами путепрокладчиков БАТ-2. Во всеармейском этапе «Инженерной формулы» участвуют четыре команды. У каждой шесть единиц гусеничной техники. Экипажи поочередно выдвигаются на дистанцию. Это двухкилометровый круг с 26-ю разнообразными препятствиями. Военные инженеры преодолевают косогор, колейный мост, ныряют в брод.

Каждая из машин должна продемонстрировать и работу по предназначению. Так, в гусеничные минные заградители загружается 16 противотанковых мин. А затем машина в движении в линию закладывает фугасы.

У плавающих транспортеров профильное задание это заплыв. На 300 метров, в качестве груза - военный Урал. Кроме переправы, экипаж ПТС-3 должен показать еще и боевые навыки. Нужно вести прицельный огонь из пулемета по мишеням.

Плавающие транспортеры завершают общую эстафету. Это последний, шестой вид гусеничных машин на «Инженерной формуле». По условиям конкурса именно экипажи ПТС после водной дистанции выдерживают штрафные минуты на пит-стопе.

Эти 120 секунд штрафа, а еще несколько досадных ошибок при выполнении заданий сместили команду Южного военного округа в турнирной таблице. Хотя в начале гонки они были явными фаворитами. Но в финале пропустили вперед военных инженеров из Западного округа. В лидеры же вырвалась команда ЦВО. После бурных объятий и первых поздравлений победители анализируют прохождение трассы, препятствий, работу экипажей и готовность техники.

«Водное препятствие преодолели хорошо. Остальная трасса более-менее. Единственное, что песок, жарко - машине тяжело все равно», - отметил механик-водитель ПТС-2 команды ЦВО Виктор Лысов.

Всего через два месяца военным инженерам Центрального военного округа предстоит отстаивать честь страны уже на международном этапе «Инженерной формулы». На этом же полигоне Андреевский они будут соревноваться с командами из Египта, Белоруссии, Лаоса и Узбекистана.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 В стране и мире
Видео
В Ялте сняли на видео смытую потоком воды строительную технику
16:37 В стране и мире
Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот
16:16 В стране и мире
Видео
Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями
15:05 В стране и мире
В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Иране
13:27 В стране и мире
Эсминец США направляется в Черное море для учений Sea Breeze
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.