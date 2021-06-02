Освоить небо: в ВВО прошли первые полеты молодых летчиков

В Вооруженных силах стартовал летний период обучения. В Восточном военном округе прошли первые полеты молодых летчиков армейской авиации.

Полеты проходили на крупнейших в мире серийных транспортных вертолетах Ми-26. Также молодые летчики учились использовать вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Экипажи отработали различные элементы пилотирования. Летчики выполнили маневрирование в воздухе и посадку летательных аппаратов. Также были отработаны вопросы аэронавигации и техники пилотирования в различных диапазонах высот.

Перед стартом тренировки каждый экипаж прошел тщательную теоретическую подготовку. Готовность летательных аппаратов к вылету была проверена инженерно-техническим составом.