В Кремле опровергли, что сотрудников АП не повысят в должности при отказе от прививки
Один из новостных порталов сообщил, что в случае отказа от вакцинации сотрудников аппарата правительства не назначат на более высокие должности.
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Кремль не подтвердил сообщения, что сотрудников администрации президента или аппарата правительства не будут переводить на более высокие должностные позиции в случае, если они не сделают прививку от COVID-19.
«Это неправда», - ответил на вопрос РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее со ссылкой на свои источники интернет-портал «Октагон» сообщил, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства временно перестанут давать новую ответственную работу, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.