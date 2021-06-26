В Кремле опровергли, что сотрудников АП не повысят в должности при отказе от прививки

Кремль не подтвердил сообщения, что сотрудников администрации президента или аппарата правительства не будут переводить на более высокие должностные позиции в случае, если они не сделают прививку от COVID-19.

«Это неправда», - ответил на вопрос РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее со ссылкой на свои источники интернет-портал «Октагон» сообщил, что сотрудникам администрации президента и аппарата правительства временно перестанут давать новую ответственную работу, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.