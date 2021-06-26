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Выведенный на орбиту аппарат Минобороны внесли в Главный каталог космических объектов

Анна Берестовая
02:00 26.06.2021
Специалисты ЦККП КВ ВКС внесли в Главный каталог космических объектов запущенный с космодрома Плесецк аппарат Минобороны РФ.
Выведенный на орбиту аппарат Минобороны внесли в Главный каталог космических объектов
© Фото: Минобороны РФ
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Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС пополнили Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацией о новом аппарате Минобороны России, запущенном ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

После выведения аппарата на орбиту, офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую сведения об определенных космических объектах. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч километров.

В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т.п. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений.

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