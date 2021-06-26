Добежать до воды: как проходят жаркие соревнования кинологов на конкурсе «Верный друг»

В Подмосковье на дистанцию вышли вожатые с их верными друзьями - это всеармейский этап конкурса военных кинологов «Верный друг». Участвуют 11 мужских команд и 7 женских. Препятствия сложнейшие, да еще в такую жару - в регионе под 40 градусов. Потому все побыстрее стремятся добежать до водной преграды.

У каждого кинолога свой способ пробудить в четвероногом напарнике азарт. Без него на полосе препятствий делать нечего. Собака должна быть быстрее соперников: бежать, ползти, перепрыгивать через барьеры. Если собака вдруг обойдет преграды - судья назначит штрафные балы. Особенно обидно, когда такое происходит перед самым финишем. Нужно преодолеть водную преграду. Но возможность нырнуть в бассейн скорее воспринимается не как испытание, а как приятный бонус.

Все препятствия кинолог и его собака проходят вместе. У некоторых участников за плечами есть опыт выступлений на Всероссийских и международных соревнованиях прошлых лет, но сильная жара вносит коррективы, и никто не берется назвать фаворита.

«Ползти она (собака - прим.ред.) изначально не захотела, потому что очень жарко. Она увидела тенек, и ей хотелось побольше полежать там», - рассказывает кинолог Центрального Военного округа Юлия Полянцева

Конкурс «Верный друг» состоит из пяти основных этапов. Кроме трехсотметровой полосы препятствий - дисциплина «защитная служба», упражнение «меткий стрелок», а также «дог-биатлон» – в режиме индивидуальной гонки и эстафеты.

Физические нагрузки большие. Кинологи бегут в летней форме. А собаки фактически в шерстяной шубе. Температура тела у них поднимается на несколько градусов. Поэтому сразу после финиша их ведут принимать прохладную ванну.

В России собак на службу сегодня берут в ракетные войска, Воздушно-космические силы, ВДВ. Сергей Бендин представляет морскую пехоту. Он уверен, в конкуренции с самыми высокими технологиями, в патрулировании и охране четвероногим солдатам еще долго не будет равных.

«Хоть сейчас есть и различные камеры, но она не сможет все углядеть. К примеру, противника в густой траве. Камера не сможет опять же найти противника с помощью запаха, а собака может работать на дальний след», - отметил Бендин.

Соревнуются в Подмосковье, в учебном центре служебного собаководства. А еще здесь же старейший питомник Вооруженных сил, где разводят 10 пород. Среди них русский черный терьер, московская сторожевая, бельгийские и немецкие овчарки. Все востребованы как в Вооруженных силах, так и на гражданке. А конкурс «Верный друг», по оценке специалистов Министерства обороны, по зрелищности не уступает танковому биатлону. Участвовать в соревнованиях среди кинологов тоже хотят специалисты иностранных вооруженных сил. И в этом году международный этап впервые пройдет за пределами нашей страны.