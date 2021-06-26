«Герои великой войны»: как подводник Александр Маринеско уничтожил огромный немецкий лайнер, но лишился звания Героя Советского Союза

После того, как подводник Александр Маринеско тремя точными ударами, все из которых поразили цель, - 30 января 1945 года потопил судно «Вильгельм Густлофф» военно-морского флота нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, советская печать назвала произошедший бой - «атакой века», а самого Александра Маринеско - «подводником № 1».

Несмотря на свой высочайший профессионализм и личную отвагу, военнослужащий не смог стать примером для подражания. И все потому, что имел сложнейший характер, не церемонился с командирами и политработниками.

Александра Маринеско собирались отдать под суд военного трибунала за регулярные самовольные отлучки в город, однако в итоге командир дал ему последний шанс - показать себя в бою, после чего и будет принят окончательный вердикт.

После того, как Александр Маринеско в очередной раз самовольно отлучился в город, дошло до того, что его подводная лодка не смогла своевременно выйти в боевой поход. Командир подводников распорядился: заседание военного трибунала все-таки состоится, но там будут учитывать то, как военнослужащий Маринеско проявит себя в новом боевом походе.

«Немецкий лайнер был обнаружен советским подводником в 21.10, а торпедная атака произошла в 23.05. В штормовом море подводная лодка должна была бы полностью всплыть, но было чревато ее полным обнаружением. Поэтому она два часа обгоняла лайнер, и когда уже легла на боевой курс, Маринеско стрелял наверняка», - рассказывает военный историк Мирослав Морозов.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» - это 25,5 тысячи тонн водоизмещения. Кроме 173 человек из экипажа самого судна, на нем были еще 373 женщины - военнослужащие немецкой вспомогательной службы кригсмарине, плюс - 918 подводников, и еще примерно 150 раненых солдат. Остальные пассажиры - более 3 тысяч человек гражданского населения. Из всех трех выпущенных Маринеско торпед - все три попали точно в цель. Погибло около 3700 человек.

Дело на подводника было прекращено и командир дивизиона написал на него представление к званию Героя Советского Союза. Однако, с учетом так называемых предыдущих «заслуг», военнослужащему дали в результате только орден Боевого Красного знамени.

Как считает военный историк Мирослав Морозов, Маринеско был изначально талантливым подводником и этот дар был послан ему свыше. Справедливость была восстановлена 7 мая 1990 года, когда указом президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева подводнику было присвоено звание Героя Советского Союза.