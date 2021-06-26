Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Герои великой войны»: как подводник Александр Маринеско уничтожил огромный немецкий лайнер, но лишился звания Героя Советского Союза

Александра Селезенева
Валентина Пескова
Мария Барабанова
15:22 26.06.2021
Александра Маринеско называют «подводником № 1» и считают самым эффективным подводником Великой Отечественной войны после того, как 30 января 1945 года он тремя точными ударами потопил немецкое судно «Вильгельм Густлофф» ВМФ нацистской Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

После того, как подводник Александр Маринеско тремя точными ударами, все из которых поразили цель, - 30 января 1945 года потопил судно «Вильгельм Густлофф» военно-морского флота нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, советская печать назвала произошедший бой - «атакой века», а самого Александра Маринеско - «подводником № 1».

Несмотря на свой высочайший профессионализм и личную отвагу, военнослужащий не смог стать примером для подражания. И все потому, что имел сложнейший характер, не церемонился с командирами и политработниками.

Александра Маринеско собирались отдать под суд военного трибунала за регулярные самовольные отлучки в город, однако в итоге командир дал ему последний шанс - показать себя в бою, после чего и будет принят окончательный вердикт.

После того, как Александр Маринеско в очередной раз самовольно отлучился в город, дошло до того, что его подводная лодка не смогла своевременно выйти в боевой поход. Командир подводников распорядился: заседание военного трибунала все-таки состоится, но там будут учитывать то, как военнослужащий Маринеско проявит себя в новом боевом походе.

«Немецкий лайнер был обнаружен советским подводником в 21.10, а торпедная атака произошла в 23.05. В  штормовом море подводная лодка должна была бы полностью всплыть, но было чревато ее полным обнаружением. Поэтому она два часа обгоняла лайнер, и когда уже легла на боевой курс, Маринеско стрелял наверняка», - рассказывает  военный историк Мирослав Морозов.

Лайнер «Вильгельм Густлофф» - это 25,5 тысячи тонн водоизмещения. Кроме 173 человек из экипажа самого судна, на нем были еще 373  женщины - военнослужащие немецкой вспомогательной службы кригсмарине, плюс - 918 подводников, и еще примерно 150 раненых солдат. Остальные пассажиры - более 3 тысяч человек гражданского населения. Из всех трех выпущенных Маринеско торпед - все три попали точно в цель. Погибло около 3700 человек.

Дело на подводника было прекращено и командир дивизиона написал на него представление к званию Героя Советского Союза. Однако, с учетом так называемых предыдущих «заслуг», военнослужащему дали в результате только орден Боевого Красного знамени.

Как считает военный историк Мирослав Морозов, Маринеско был изначально талантливым подводником и этот дар был послан ему свыше. Справедливость была восстановлена 7 мая 1990 года, когда  указом президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева подводнику было присвоено звание Героя Советского Союза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями
15:05 В стране и мире
В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Иране
13:27 В стране и мире
Эсминец США направляется в Черное море для учений Sea Breeze
11:46 В стране и мире
Видео
Вакцинация или локдаун: Собянин рассказал, что необходимо для борьбы с пандемией
10:23 В стране и мире
СМИ: в Ивановской области стрелок забаррикадировался в доме, погиб один человек
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.