В Колумбии неизвестные атаковали вертолет президента Колумбии Ивана Дуке. Инцидент произошел на востоке страны, когда пилоты готовились к посадке. Момент нападения засняли очевидцы, на записи отчетливо слышна серия выстрелов.

В вертолет попали шесть пуль, повредили его корпус и лопасти. Сообщается, что на борту вместе с президентом находились министр обороны и глава МВД. Никто не пострадал.

На данный момент полиция и спецслужбы пытаются найти причастных к атаке. Дальнейшая информация уточняется.