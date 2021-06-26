На авиабазе в Британии произошел инцидент при приземлении украинского самолета

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» украинской авиации во время приземления на авиабазе Брайз-Нортон в Великобритании снес воздушными потоками специальное ограждение, располагающееся по периметру взлетной полосы. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Самолет прибыл в Соединенное Королевство из Пакистана в рамках реализации вывода войск НАТО с территории Афганистана. Об этом пишет британское издание GloucestershireLive.