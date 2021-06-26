В СК сообщили о задержании одного из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области

В Ивановской области задержан один из подозреваемых в стрельбе в городе Кохма в Ивановской области. Об этом сообщил СК по региону. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления», - говорится в сообщении.

На данный момент СК ищет остальных, причастных к совершению преступления.

Ранее СМИ сообщили, что в Ивановской области в результате перестрелки погиб один человек, двое получили ранения.