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Мурашко заявил о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 среди лиц старше 60 лет

Алена Миронова
12:17 26.06.2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация направлена на сохранение здоровья, а также коллективную безопасность.
Мурашко заявил о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 среди лиц старше 60 лет
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Заболеваемость коронавирусом, а также смертность от него среди лиц старше 60 лет снизилась. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации людей старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизилась», - заявил Мурашко.

Как отметил министр, вакцинация направлена на сохранение здоровья, а также коллективную безопасность.

Вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что половина заболевших коронавирусом в России инфицируются в семье. Она призвала соблюдать меры предосторожности, в том числе дома.

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