Шойгу получил знак почетного гражданина Тульской области.

В субботу состоялось торжественная церемония вручения министру обороны РФ Сергею Шойгу нагрудного знака звания «Почетный гражданин Тульской области».

Высшую региональную награду вручили министру обороны губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель областной Думы Николай Воробьев. Дюмин отметил на церемонии, что это инициатива жителей региона.

«Именно они обращались в правительство области и ко мне лично с просьбой о присвоении Вам, уважаемый Сергей Кужугетович, этого почетного звания. Суворовское училище, 19 мостовых переправ в отдаленных населенных пунктах, центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»,– за эти и другие масштабные проекты, реализованные в области благодаря Вашему решению и поддержке, люди выражают Вам благодарность», – сказал Дюмин, отметив помощь Минобороны региону в борьбе с COVID-19.

Глава региона поблагодарил Шойгу за огромный вклад в развитие Тульской области и поддержку важных для ее жителей проектов, выразил надежду на продолжение сотрудничества по разным направлениям.

Шойгу в ответном слове сказал, что для него большая честь быть отмеченным такой значимой наградой. По словам министра, он видит в этой награде оценку не только своей работы, но и признание результатов совместной деятельности, направленной на развитие региона, обеспечение его благополучия и безопасности жителей. Он особо отметил вклад тульских оружейников в обеспечение национальной безопасности.