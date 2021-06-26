В Приморье произошло частичное обрушение моста
В районе Уссурийска на автодороге Борисовка-Кугуки частично обрушился мост.
© Фото: Министерство ГОЧС Приморья
Часть автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье. Об этом сообщили в министерстве ГОЧС Приморья в Instagram.
Как сообщили в ведомстве, в 11.20 по мосту проехал большегруз, а через 15 минут произошло частичное разрушение плит перекрытия мостового сооружения.
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