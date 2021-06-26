В Приморье произошло частичное обрушение моста

Часть автомобильного моста между селами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье. Об этом сообщили в министерстве ГОЧС Приморья в Instagram.

Как сообщили в ведомстве, в 11.20 по мосту проехал большегруз, а через 15 минут произошло частичное разрушение плит перекрытия мостового сооружения.