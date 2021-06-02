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Полевая кухня: в Саратовской области прошел конкурс военных поваров «Армейский запас-2021»

Олеся Степакова
06:11 02.06.2021
В ходе испытаний военные повара выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий: различные пироги, пончики, булочки, рогалики, круассаны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Саратовской области, в учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле», состоялся Всеармейский этап конкурса АрМИ «Армейский запас-2021».

В ходе испытаний военные повара выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий: различные пироги, пончики, булочки, рогалики, круассаны. Для приготовления личному составу было выделено одинаковое количество продуктов.

Специальная комиссия оценивала, как качество приготовленных блюд –вкус, цвет, запах, так и внешнее оформление.

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