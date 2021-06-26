Ошеломительный вид Москвы и героев советских мультфильмов представил ЦДМ для гостей этим летом

Огромные часы, которые встречают посетителей блеском маятника у входа Центральный Детский Магазин, на секунду, легким гипнозом возвращают в то время, когда казалось, что все вокруг невероятных масштабов. Так и здесь, стоя в центре огромного здания, появляется ощущение будто ты маленький человек, который попал в мир детства.

Купол атриума Центрального Детского Магазина сделан из красочных витражей, на которых изображены узнаваемые русские сказки. Сверху все на много меньше и выглядит по-другому. Причем не только масштабность предметов в здании магазина, а всей Москвы.

На седьмом этаже для посетителей открыта одна из популярных смотровых площадок. Отсюда открывается панорама из самого сердца города.

Сразу после смотровой можно попасть в музей детства. Но представленные игрушки больше склоняют немного к другому названию, к музею «советского детства». Здесь более полутора тысяч экспонатов: игрушки, подлинники предметов той эпохи, которые когда-то продавались в универмаге «Детский мир».

Взрослые с умилением рассматривают предметы, с которыми они играли десятки лет назад, а маленькие получают удовольствие от такого количества и многообразия игрушек.

Куклы неваляшки, герои советских мультфильмов, оловянные солдатики и даже медвежонок Миша, которому в этом году исполнится 83 года - располагаются на стеллажах музея, а некоторые игрушки представлены на фоне предметов интерьера - большого стула, стола и лампы.

Такая атмосфера позволяет каждому взрослому снова почувствовать себя ребенком и познакомить любимых детей с миром своего детства.