Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участника футбольного матча застрелили во время игры во Франции

Анна Берестовая
00:49 26.06.2021
Футболиста застрелили во время любительского матча во Франции.
Участника футбольного матча застрелили во время игры во Франции
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Один человек погиб и еще один получил тяжелые повреждения во время любительского футбольного матча. Инцидент произошел вечером 25 июня во французском Марселе.

На игровом поле в северной части города встретились команды двух кварталов. Во время матча к открытому стадиону «Ла Марин» приблизился автомобиль, после чего находившиеся в нем люди начали обстрел спортсменов.

В настоящий момент по факту произошедшего начато расследование. Об этом пишет французская газета La Provence.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:49 В стране и мире
Участника футбольного матча застрелили во время игры во Франции
23:24 Армия
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России
23:00 В стране и мире
Экс-полицейского приговорили к 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда в США
22:25 Армия
Видео
Праздник настоящих леди: как прошла торжественная церемония для выпускниц пансиона воспитанниц Минобороны
21:05 В стране и мире
Полиция в Италии задержала француза с ножом у площади Святого Петра
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.