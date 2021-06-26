Участника футбольного матча застрелили во время игры во Франции

Один человек погиб и еще один получил тяжелые повреждения во время любительского футбольного матча. Инцидент произошел вечером 25 июня во французском Марселе.

На игровом поле в северной части города встретились команды двух кварталов. Во время матча к открытому стадиону «Ла Марин» приблизился автомобиль, после чего находившиеся в нем люди начали обстрел спортсменов.

В настоящий момент по факту произошедшего начато расследование. Об этом пишет французская газета La Provence.