В стране и мире Террористы совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки Анна Берестовая В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков за сутки. © Фото: Xinhua Globallookpress Читайте нас на: За прошедшие сутки члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии. Такую информацию предоставил замруководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. «В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны - 31 обстрел)», - указал он. В частности, в провинции Идлиб зарегистрировано 22 обстрела, в Латакии - семь обстрелов, в Алеппо - три, а также четыре обстрела в провинции Хама. Атак со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не отмечается. «Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика