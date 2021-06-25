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Подарок ко Дню Молодежи: состоялась премьера видео-флешмоба «Зажигай!» от Дениса Майданова

Алена Миронова
10:35 25.06.2021
Припев новой песни заслуженного артиста России Дениса Майданова - «зажигай солнце, зажигай ветер, зажигай время своих перемен на безумной планете!» - теперь знает вся молодежь Подмосковья.
© Видео: DenisMaydanov, Youtube © Фото: DenisMaydanov, Youtube
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Сегодня, 25 июня, в канун Дня молодежи состоялась премьера видео-флешмоба «Зажигай!» от Дениса Майданова, а также от участников фестиваля искусств «Город А».

Припев новой песни заслуженного артиста России - «зажигай солнце, зажигай ветер, зажигай время своих перемен на безумной планете!» - теперь знает вся молодежь Подмосковья. Ее премьера состоялась 13 июня на финале Молодежного конкурса искусств «Город А» и стала его ярким завершением - под нее веселился весь стадион «Зоркий». Это порядка семи тысяч молодых ребят из 59 регионов.

Майданов перед исполнением песни предложил всем присутствующим записать селфи-видео исполнения песни и прислать их на электронную почту фестиваля - уже сегодня ролик появился в интернете, как подарок ко Дню Молодежи от участников фестиваля «Город А»!

«Сняв видео-флешмоб на песню «Зажигай!», мы запускаем серию молодежных флешмобов под эту песню по стране и бросаем вызов детским лагерям «Артек» и «Орленок», конкурсу «Большая Перемена» и Всероссийскому проекту «Лига вожатых» Российского Движения Школьников! Будем ждать теперь от них ответных видео-флэшмобов на эту песню!», - отметил артист.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что в сентябре этого года песня «Зажигай!»  будет открывать фестиваль «Город А ЮГ» в Новороссийске – в городе победителе и обладателе статуса «Молодежная арт-столица».

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