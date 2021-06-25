Ударные «Крокодилы»: вертолетчики Балтийского флота выжгли позиции врага неуправляемыми ракетами

Вертолетчики Балтийского флота оставили условного противника без аэродрома - в ходе учений ударные «Крокодилы» Ми-24 выжгли позиции врага неуправляемыми ракетами.

Экипажи работали звеньями по четыре вертолета. Такие боевые порядки гарантируют максимальную плотность огня и площадь поражения. Атаку наземных целей запечатлели камеры «Звезды» - в кабине и под крыльями.

Мишени имитируют группу самолетов на аэродроме. После каждого ракетного залпа экипажи «двадцать четверок» дорабатывают пушками - тридцатимиллиметровые снаряды окончательно выводят условного противника из игры.

Всего к учениям привлекли более двадцати экипажей морской авиации.