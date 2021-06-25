Бойцы ПДСС приняли подводный бой с диверсантами в рамках учений в Балтийске

В Балтийске развернулся настоящий бой с диверсантами - подводный. Спецсредства, тактика и имена этих боевых пловцов засекречены.

Огневой контакт с противником происходит во внутренней гавани главной военно-морской базы Балтийского флота.

Бойцы ПДСС — отряд противодиверсионных сил и средств — принимают бой независимо от количества диверсантов, проникших на территорию базы.

«Простой, но очень эффективный способ борьбы с подводными диверсантами — граната РГД-5. Гидродинамический удар подводного взрыва практически гарантированно выводит из строя любого противника», - подчеркнул корреспондент «‎Звезды» Максим Румянцев с места событий.

Каждый водолаз — специалист на вес золота. Под водой он должен противостоять самому опасному противнику — быть лучше, сильнее и быстрее любого подводного диверсанта.

«Постоянно тренируйтесь! Постоянно совершенствовать свою подготовку. Потому что нельзя недооценивать противника, потому что противник - он тоже натренированный и подготовленный, это на самом деле опасно и очень тяжело», - поделился боевой пловец Евгений.

Специальное оружие — автомат и пистолет для подводной стрельбы.

«Нужно делать именно самые эффективные приемы — срыв маски, загубника, удары ножом в уязвимые места», - отметил боевой пловец Алексей

Охранять подступы к военной гавани со стороны моря, в том числе под водой, — одна из главных задач подразделений ПДСС. Все, чем занимаются эти бойцы, их тактика, спецсредства, даже имена — любые подробности, связанные не только со службой, но и личной жизнью, остаются под грифом секретно на долгие годы.