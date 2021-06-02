Ксения Шойгу рассказала о перспективах «Лагеря настоящих героев»

«Лагерь настоящих героев» в Кронштадте открывает новый сезон. Поздравить с открытием первой смены участников и организаторов проекта приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Детский военно-патриотический лагерь на «Острове фортов» работал даже в прошлом году, несмотря на пандемию. А в этом обещает принять 750 ребят.

Проект постоянно расширяется. Прошлой весной на острове открылся музейно-исторический парк «Аллея героев». О том, что ожидает лагерь в ближайшем будущем, рассказала руководитель проекта Ксения Шойгу.

«Безусловно, мы собираемся открыть вторую очередь парка. Как вы видите, у нас сейчас начато сообщение и водное с Петербургом, не только по дамбе мы можем туда добраться. Ну и я очень верю, что в ближайшие годы здесь появиться не только лагерь настоящих героев, а целый центр "Авангард" по добровольной военной подготовке, где дети могут уже в большем объеме и совсем из других регионов, мне кажется, что уже 11 соседних субъектов, которые входят в СЗФО, тоже будут иметь возможность поучаствовать в этом прекрасном опыте», - сказала она.

Сейчас идет подготовка к строительству Музея военно-морской славы, инженерно-инновационного центра, лицея, отеля. Также в акватории планируется создать гавань для яхт и катеров. Будут реставрированы знаменитые кронштадтские форты. До 2025 года в Кронштадте появится 32 новых объекта.

Город обеспечивает условия для создания кластера, вкладывает средства бюджета в комплексное развитие территории Кронштадта, повышение его транспортной доступности, модернизацию инфраструктуры.

В 2020 году был разработан план мероприятий по развитию Кронштадта до 2024 года. Планируется построить шесть новых объектов улично-дорожной сети. Также достигнута договоренность с федеральным центром о строительстве современной развязки с комплексом защитных сооружений.