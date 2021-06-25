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Российские врачи развивают способ борьбы с метастазами на третьей и четвертой стадии заболевания раком

Кира Карон
Александра Панко
06:43 25.06.2021
Девушка смогла побороть рак на третьей стадии заболевания с помощью нового метода московский врачей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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В подмосковном онкодиспансере врачи применяют новый эффективный метод лечения пациентов с запущенными формами рака, когда в организме уже пошли метастазы. Врачи проводят внутрибрюшинную аэрозольную химиотерапию под давлением. Такой метод позволяет успешно лечить пациентов даже при третьей и четвертой стадии заболевания.

Суть ее в одновременном удалении опухоли и выполнении PIPAC терапии, это последующее распыление химиопрепарата в высоких дозах непосредственно в брюшную полость. Аэрозоль распространяется равномерно, обволакивая опухоль и препятствуя ее распространению.

Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением PIPAC применяется для лечения пациентов с запущенными формами рака желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и женских репродуктивных органов. При этих злокачественных новообразованиях могут появляться метастазы в виде множественных мелких узелков на поверхности брюшины и плевры. Метод локальной химиотерапии позволяет доставить лекарственный препарат напрямую к опухолевым клеткам.

Метод, разработанный в Германии, теперь успешно развивают московские онкологи МНИОИ им. П.А.Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. На базе НМИЦ онкологии ростовские и московские специалисты провели совместное научно-практическое мероприятие, которое состояло из теоретической части лекции и практической операция. В Ростовском онкоцентре первую внутрибрюшную аэрозольную химиотерапию под давлением выполнили женщине с четвертой стадией рака желудка.

Еще год назад Юлия была одной из пациенток онкодиспансера, сегодня она уже с улыбкой говорит о полной победе над болезнью.

«Благодарность, не было других чувств. На самом деле я искренне говорю "благодарность", потому что здесь действительно спасают жизнь», - рассказала пациентка Юлия Кладикова.

В мае прошлого года у нее обнаружили онкологию третей степени с метастазами в брюшной полости. Никаких симптомов, указывающих на болезнь, не было. Юлия просто стала чаще болеть ОРВИ, снизился иммунитет, тогда и решила обратиться в поликлинику. Там заподозрили, что причина недомоганий кроется в опасной болезни и сразу направили в Московский областной онкодиспансер, где было принято решение делать операцию.

«Я узнала и согласилась, потому что на тот момент выбора у меня не было», - добавила пациентка Юлия Кладикова.

Жалеть о принятом решении не пришлось. Юлия первая пациентка, которой сделали операцию с применением нового метода лечения рака яичников с метастазами в брюшной полости. Через год у нее уже не обнаружили метастазов. Сегодня на операционном столе снова используют такой принцип лечения.

Это одна из самых современных методик, которая предназначена для больных с онкогинекологическими заболеваниями с метастазами в брюшной полости. Суть ее в одновременном удалении опухоли и выполнении PIPAC терапии, это последующее распыление химиопрепарата в высоких дозах непосредственно в брюшную полость. Аэрозоль распространяется равномерно, обволакивая опухоль и препятствуя ее распространению. Без распределения химического раствора по всему организму, как это происходит при внутривенной химиотерапии, а точечно, как бы запаивая пораженные участки. 

«Здесь видны желтые пятна это старые, новые следы, потому что у нее уже третья внутрибрюшная химиотерапия, соответственно это уже третий раз забора материала брюшины, посмотрим, что будет под микроскопом, но вот сейчас очевидно глазами, по крайней мере, что метастазов нет», - рассказал онкогинеколог Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

Во время распределения химического раствора на пораженные участки врачи покидают операционную. Нахождение здесь в этот момент небезопасно. Дальше операция продолжается в респираторах. Тщательная обработка рук пред завершающей стадией операции. Ее уже можно назвать успешной.

«По протоколу применении этой технологии осуществляется три процедуры таких, интервал между ними шесть недель, они сочетаются с системной, то есть внутривенной химиотерапией. Не усугубляет ее токсичность, не суммируется с ней. Сейчас мы наблюдали внутрибрюшную аэрозольную химиотерапию, которая проводится в самостоятельном плане, соответственно завтра пациентка будет активизирована полностью, завтра она будет есть, пить передвигаться по отделению», - отметил Дзасохов.

Первые результаты с применением терапии PIPAC заметны через три сеанса. Для получения наибольшего эффекта необходимо около шести. При этом лечение не сопровождается серьезными осложнениями. Благодаря специалистам и техническому оснащению появляется возможность предупреждать развитие болезни на самой ранней ее стадии.

«Кроме того, на сегодняшний день из методов диагностики у нас существует так называемый фотофайндер то есть это искусственный интеллект, который позволяет на основании фотографического снимка и применении компьютера, технологий и иск. интеллекта либо заподозрить, либо диагностировать у пациента злокачественного образования кожи с соответствующим принятием решения по его дальнейшему лечению», - рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Уже сейчас с новой методикой, которую применяют в отделении №5 областного онкодиспансера знакомятся врачи из других больниц. А это значит, что у тысяч пациентов появится шанс на лечение, которое дает результат не вызывая побочного эффекта.

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